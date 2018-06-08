Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал инсценировку убийства Аркадия Бабченко. По словам Путина, спецоперация украинских силовиков была контрпродуктивной. Глава государства считает, что обеспечение безопасности журналистов важнее спецоперации.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более если это выносится на международную арену. Все осудили эти действия украинских властей как провокацию". Путин выразил надежду, что в будущем подобные ситуации не повторятся. Глава государства считает, что необходимо думать об обеспечении безопасности журналистов. По его словам, журналисты не должны чувствовать на себе "какое бы то ни было давление", им необходимо обеспечить "безусловное право на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией".

Как же замечательно в России. Оказывается, мне была обеспечена безопасность, я не чувствовал на себе никакого давления, у меня было право на профессиональную деятельность. Даже не знаю, чего вдруг я беженцем стал...

Тут я, сидя со сломанной жизнью в бункере под охраной, хотел написать знаменитое слово, начинающееся на букву "Х", и заканчивающееся на букву "о", но жена сказала: "Дай мне спокойно пожить, у тебя еще родня в России". От избытка безопасности, наверное.

Вот таким вот будет мой тебе ответ, Чемберлен.

У меня девять дней, между прочим.

С праздничком.