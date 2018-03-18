"Дают огромные деньги": Навальный рассказал о ночном визите Собчак

Кандидату в президенты России Ксении Собчак предлагали большую сумму денег для поддержки ее кампании.

"Приехала в два часа ночи и дословно сказала: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать", - сказал Навальный, пишет TVrain.ru.

Собчак назвала заявление политика лживым, отметив, что в ту ночь она сказала совершенно другое.

Навальный обвинил Собчак в распространении лжи во время президентской гонки.

Она в свою очередь отметила, что Навальный ранее придерживался нацистских взглядов и называл грузин "грызунами".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Собчак заявляла, что готова снять кандидатуру ради Навального.