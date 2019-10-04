Давление на Зеленского: в США заговорили о новом участнике скандала

В палате представителей Конгресса потребовали у вице-президента США Майкла Пенса документы по Украине, чтобы выяснить, помогал ли он Дональду Трампу оказывать вероятное давление на Киев.
С таким обращением выступили председатели комитетов по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору (Демократическая партия), указано в письме политиков.
"В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года", – сказано в тексте.
В сообщении говорится, что комитеты изучают, в какой степени президент США Дональд Трамп "подставил под угрозу национальную безопасность страны, заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года и удерживая помощь" Киеву.
Американские политики ссылаются на сообщения о том, что помощник Пенса, возможно, слушал июльский телефонный разговор президентов.
Демократы также хотят больше узнать о встрече Пенса с Зеленским, котрая состоялась 1 сентября.
Зеленский и Трамп
Пресс-служба ОП
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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