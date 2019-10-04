Давление на Зеленского: в США заговорили о новом участнике скандала

В палате представителей Конгресса потребовали у вице-президента США Майкла Пенса документы по Украине, чтобы выяснить, помогал ли он Дональду Трампу оказывать вероятное давление на Киев.

С таким обращением выступили председатели комитетов по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору (Демократическая партия), указано в письме политиков.

"В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года", – сказано в тексте.

В сообщении говорится, что комитеты изучают, в какой степени президент США Дональд Трамп "подставил под угрозу национальную безопасность страны, заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года и удерживая помощь" Киеву.

Американские политики ссылаются на сообщения о том, что помощник Пенса, возможно, слушал июльский телефонный разговор президентов.

Демократы также хотят больше узнать о встрече Пенса с Зеленским, котрая состоялась 1 сентября.

Зеленский и Трамп Пресс-служба ОП

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