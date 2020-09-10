Датский изобретатель впервые признался в расчленении журналистки на подлодке

Датский изобретатель Петер Мадсен впервые признался в расчленении шведской журналистки Ким Валль на своей подводной лодке.

Заявление Мадсен, который в 2018 году получил пожизненный срок за это преступление, сделал в одном из телефонных разговоров с журналистом Кристианом Линнерманом. Их беседы легли в основу документального сериала, пишет The Guardian.

На вопрос о том, убили ли он Валль, изобретатель ответил: "Да".

"Это моя вина, что она умерла. Это моя вина, потому что я совершил преступление... Единственный, кто в этом виноват, это я", – добавил Мадсен.

Общая продолжительность разговоров журналиста с заключенным превысила 20 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петер Мадсен в апреле 2018 года был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на борту подводной лодки, которую он сам построил.

Расчлененное тело Валль обнаружили в море 21 августа 2017 года – спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью.

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