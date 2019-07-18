"Дать затрещину!" Скабееву взбесил "диагноз" россиянам от экс-нардепа

Украинский экс-нардеп Александр Ковтуненко разозлил топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву словами о том, что россияне являются глубоко больной нацией-агрессором.

Перепалка между ними произошла в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" во время обсуждения нового закона о языке, который в Украине вступил в силу с 16 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бурное возмущение рупоров путинского режима этим событием вызвало недоумение у Ковтуненко. Он предложил им представить ситуацию, в которой украинцы вели бы себя столь же агрессивно по отношению к россиянам.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Представьте себе – мы станем такими же больными, как вы в России сейчас. И будем использовать терминологию, что мы будем на танках защищать украинопоющее население в России. Вы поймите, насколько вы больные! В этом проблема, потому что вы не видите, где вы больные", – сказал он.

Эта фраза глубоко зацепила Скабееву, и она огрызнулась на нее угрозами, требуя, чтобы оппонент замолчал.

"Слушайте, вам бы затрещину дать! Пришел сюда к нам в российскую студию и рассказывает нам, что мы больные люди!" – взорвалась возмущениями пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Скабеева назвала исторический закон "плевком в лицо" большинству украинцев, которые якобы не поддерживают развитие государственного языка.

Также она отличилась заявлением о том ,что украинцев якобы тошнит от родного языка.

В свою очередь топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.

Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!