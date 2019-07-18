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"Дать затрещину!" Скабееву взбесил "диагноз" россиянам от экс-нардепа

2.8т Читать материал на украинском

Украинский экс-нардеп Александр Ковтуненко разозлил топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву словами о том, что россияне являются глубоко больной нацией-агрессором.

Перепалка между ними произошла в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" во время обсуждения нового закона о языке, который в Украине вступил в силу с 16 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бурное возмущение рупоров путинского режима этим событием вызвало недоумение у Ковтуненко. Он предложил им представить ситуацию, в которой украинцы вели бы себя столь же агрессивно по отношению к россиянам.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

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"Представьте себе – мы станем такими же больными, как вы в России сейчас. И будем использовать терминологию, что мы будем на танках защищать украинопоющее население в России. Вы поймите, насколько вы больные! В этом проблема, потому что вы не видите, где вы больные", – сказал он.

Эта фраза глубоко зацепила Скабееву, и она огрызнулась на нее угрозами, требуя, чтобы оппонент замолчал.

"Слушайте, вам бы затрещину дать! Пришел сюда к нам в российскую студию и рассказывает нам, что мы больные люди!" – взорвалась возмущениями пропагандистка.

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Темы
Закон о языках российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ура. На москальское шоу начали приглашать новых укронерабов.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Они не больные, они на одну половину еб*нутые, а на вторую скоты...
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
UaDonetsk Umka, Ну и пусть? Зато Крымнаш и Донбасснаш! А у вас?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Наконец-то Скабеева с Поповым подобрали себе украинского дурачка Ковтуненко! А то работали без клоуна. Скучно! Ковтун к ним не ходит - у Соловьева больше платят.
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