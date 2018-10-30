Данные продали: вокруг отравителей Скрипаля разгорелся новый скандал

Федеральная служба безопасности России задержала пограничника, который продал информацию о выездах из страны подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова (Анатолия Чепиги).

Правоохранители провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению "утечек" выписок из баз данных "Роспаспорт" и Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, сообщает "Росбалт".

"Приходили к частным сыщикам и так называемым "пробивщикам" — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. Возбуждено много дел по статьям УК РФ - 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 (превышение полномочий частным детективом), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - рассказал источник.

По его данным, прямо на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС.

"Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц", — добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей. При этом стало известно, что Боширова и Петрова камеры видеонаблюдения сняли недалеко от дома пострадавших в день покушения.

Позже The Insider и Bellingcat обнародовали совместный доклад о россиянах. В частности, расследователи заявили, что Боширов на самом деле является полковником ГРУ, Героем России Анатолием Чепигой.