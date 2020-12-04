Дания обратилась к России из-за оккупации украинского Крыма

Дарья Дурова Мир 02:19, 4.12.2020 Обновлено: 06:22, 4.12.2020

Дания поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала Россию прекратить оккупацию Крыма.

Об этом в четверг, 3 декабря, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод на 27-м Министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает "Укринформ".

"Мы призываем Россию прекратить незаконную аннексию Крыма. Мы напоминаем всем участникам: Специальная мониторинговая миссия должна получать беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", – сказал он.

Войну на Донбассе Кофод назвал одним из крупнейших вызовов для безопасности.

Глава МИДа Дании отметил, что страна поддерживает "полное выполнение минских соглашений" и "выступает за полное восстановление территориальной целостности Украины".

Йеппе Кофод
Dansk Industri

Напомним:

  • Двухдневный 27-й Министерский совет ОБСЕ начался 3 декабря. В нем участвуют около 40 глав МИД стран-участниц Организации.

  • Из-за пандемии коронавируса встречу организовали в онлайн-формате.

  • Ранее планировалось, что Министерский совет пройдет в Тиране – столице Албании, председательствующей в ОБСЕ в 2020 году.

  • На мероприятии министры подведут итоги деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 2020 год и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

  • Украину на совете представляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем докладе Североатлантический альянс (НАТО) заявил, что должен усилить и расширить свое партнерское сотрудничество с Украиной и Грузией. Что касается России, то ее следует рассматривать как источник самых больших вызовов.

Комментировать
Мир

Смотрите также

На месте расстрела Амины Окуевой под Киевом открыли мемориал. Фото и видео

"Это ад на земле": в Украине задержали беженца из Китая, его могут отправить "на смерть". Нам удалось пообщаться

В деле фотографа Ктиторчука появился интернатский ребенок: дал показания о насилии

Киевские копы угрожали "пустить по кругу" сироту, выбивая показания? Появились новые обстоятельства

В Совбезе ООН отреагировали на провокацию России с террористами "Л/ДНР"