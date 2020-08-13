Данилов допустил вероятность "крымского" и "донбасского" сценариев в Беларуси.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возможна ситуация, когда события в Беларуси будут развиваться по "крымскому" или "донбасскому" сценарию.

Об этом он сказал 12 августа во время круглого стола "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития", отвечая на вопрос журналистов о вероятности украинцих сценариев в стране, передает "Укринформ". Данилов призвал власть Беларуси избежать жертв.

"В современном мире возможно все. Поэтому я не могу ничего исключать. Очень хотелось, чтобы там все закончилось как можно скорее, демократично, спокойно, чтобы там, не бай Бог, не было жертв. Мы призываем белорусское общество, чтобы не было людей, которые будут страдать от того, что сегодня происходит в Беларуси", – сказал он.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.

Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов. К утру ситуация успокоилась.