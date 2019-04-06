"Дам тапком по башке!" Соловьев сцепился со скандальным украинцем в прямом эфире

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил на своей передаче перепалку со скандальным украинцем Вячеславом Ковтуном, который внесен в список сайта "Миротворец".

Спор между ними завязался на почве выборов президента Украины в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, рупор путинского режима назвал их нечестными и финансируемыми США, на что получил возражение оппонента.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Выборы и деньги мы тратим свои! Это наши деньги, наши люди каждый день работают: на электростанциях, в шахтах, забоях, на заводах. Это мы работаем! А те, кто нас учат, еще раз — f*ck you! Я могу повторить еще раз!" — сказал Ковтун.

В свою очередь Соловьев ответил на маты одиозного украинца, изображающего роль эксперта, откровенными угрозами.

"Ну, во-первых, ты еще раз так скажешь — получишь по башке. Притом получишь тапком. Еще раз ты позволишь себе, я тебе просто тапком дам по башке!" — возмутился пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой же программе произошел еще один конфликт между ее гостями. Так, перепалку из-за Украины устроил пропагандист-украинофоб Дмитрий Куликов и политолог Андрей Окара. Соловьеву пришлось успокаивать экспертов, чтобы избежать еще большей конфронтации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!