''Дальше Воронежа не полетит'': Путина подняли на смех из-за новой ракеты

Новый ракетный комплекс "Авангард", которым перед Новым годом хвастается российский президент Владимир Путин, судя по всему, не имеет такой мощи.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, подчеркивая, что независимых наблюдателей, которые могли бы подтвердить слова Кремля, на месте запуска не было.

"Когда речь заходит о новых боевых системах, обычно сдержанный Владимир Путин рассыпается в дифирамбах. Замечательным подарком к Новому году назвал он новый ракетный комплекс "Авангард", успешное испытание которого армия провела в среду. Система, способная нести ядерный заряд, летит якобы настолько быстро, что ни одна система ПРО в мире не сможет ее отразить", — сказано в статье.

Запуск ракеты "Авангард" Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что вся имеющаяся информация об этом вооружении опубликована официальными источниками в России.

"Международные эксперты не сомневаются в том, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие. Но неясно, насколько она продвинулась в этих разработках", — говорится в публикации.

Тем временем, российский комик Иван Ургант в своей программе уже неудачно пошутил, что этот "новогодний подарок" (ракету) Россия может положить "под елочку" в каком-то штате США.

Пользователей разозлила его риторика. "Дальше Воронежа она не полетит. Хороший подарок для россиян", — иронизируют они.

Шоу уродов!

Ведущий Иван Угрант, радостно и весело, рассказывает, какую чудную ракету получила Россия к Новому году.

Зал задорно смеется и хлопает. pic.twitter.com/Q9JTMIuQDO — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 28 декабря 2018 г.

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