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''Дальше Воронежа не полетит'': Путина подняли на смех из-за новой ракеты

3.4тЧитать материал на украинском

Новый ракетный комплекс "Авангард", которым перед Новым годом хвастается российский президент Владимир Путин, судя по всему, не имеет такой мощи.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, подчеркивая, что независимых наблюдателей, которые могли бы подтвердить слова Кремля, на месте запуска не было.

"Когда речь заходит о новых боевых системах, обычно сдержанный Владимир Путин рассыпается в дифирамбах. Замечательным подарком к Новому году назвал он новый ракетный комплекс "Авангард", успешное испытание которого армия провела в среду. Система, способная нести ядерный заряд, летит якобы настолько быстро, что ни одна система ПРО в мире не сможет ее отразить", — сказано в статье.

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Запуск ракеты

Запуск ракеты "Авангард"

Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что вся имеющаяся информация об этом вооружении опубликована официальными источниками в России.

"Международные эксперты не сомневаются в том, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие. Но неясно, насколько она продвинулась в этих разработках", — говорится в публикации.

Тем временем, российский комик Иван Ургант в своей программе уже неудачно пошутил, что этот "новогодний подарок" (ракету) Россия может положить "под елочку" в каком-то штате США.

Пользователей разозлила его риторика. "Дальше Воронежа она не полетит. Хороший подарок для россиян", — иронизируют они.

''Дальше Воронежа не полетит'': Путина подняли на смех из-за новой ракеты
''Дальше Воронежа не полетит'': Путина подняли на смех из-за новой ракеты

Как сообщалOBOZREVATEL, в России показали синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты снимали с рампы военного транспортника Ан-12.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Проходил мимо
Проходил мимо
Швейцарская газетенка что то там вякнула) В то же время глава стратегического командования США Джон Хайтен всерьез озабочен. https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-america-should-fear-russias-new-avangard-hypersonic-weapon-we-dont-have-any-defense
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Хи хи. Хорошо смеётся тот кто смеётся последний. А вообще эта ракета стратегическая и предназначена не для целей в укропии
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А ну-ка, ватоправославные, сколько там махов развивает эта хрень?)
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Бешенство Ватки, свиномордый томосек, махи и ракеты это не ваше. Ваше это взмахи и вантуз.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бешенство Ватки, Попроси Шойгу, он отправит к тебе ракету, а ты подсчитаешь
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