"Дальше будет лучше": Трамп сделал внезапное признание

Президент США Дональд Трамп заявил, что вернул Америке ее былое величие.

"Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, армию", — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, "дальше все будет только лучше". Таким образом глава Белого дома отреагировал на слова губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который сказал, что не нужно возвращать стране величия, которого не было в прошлом. По его словам, оно наступит, когда у всех граждан будут равные права.

"Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму", – отметил Куомо.

По словам Трампа, губернатор штата сделал "невнятное" заявление, и назвал его ошибкой. Стоит отметить, что такая дискуссия разыгралась на фоне предвыборного обещания президента. Возвращение величия Штатам стало лозунгом его программы (Make America Great Again) в 2016 году.

Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew “choked” badly, mistake!