Дал указания минометчикам и исчез: опубликовано последнее фото Ким Чен Ына

В последний раз лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появлялся на публике 20 дней назад. С того времени его состояние и местонахождение неизвестно.

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) опубликовало последнее фото главы КНДР, датированное 10 апреля (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын исчез

На снимке Ким Чен Ын дает указания относительно минометных учений северокорейской армии. Военное начальство слушает лидера и записывает в тетрадки.

Существует много теорий о состоянии здоровья главы КНДР. По одной из них, Ким Чен Ын находится в полной самоизоляции в связи с тем, что у его охранника был обнаружен коронавирус.

Последнее фото Ким Чен Ына KCNA

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