Дал указания минометчикам и исчез: опубликовано последнее фото Ким Чен Ына

В последний раз лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появлялся на публике 20 дней назад. С того времени его состояние и местонахождение неизвестно.
Корейское центральное информационное агентство (KCNA) опубликовало последнее фото главы КНДР, датированное 10 апреля (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).
Ким Чен Ын исчез
На снимке Ким Чен Ын дает указания относительно минометных учений северокорейской армии. Военное начальство слушает лидера и записывает в тетрадки.
Существует много теорий о состоянии здоровья главы КНДР. По одной из них, Ким Чен Ын находится в полной самоизоляции в связи с тем, что у его охранника был обнаружен коронавирус.
Последнее фото Ким Чен Ына
KCNA
Как сообщал OBOZREVATEL:
Разведка США проводит негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
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