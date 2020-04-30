Главная Новости
30 апреля • обновлено в 16:45
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Дал указания минометчикам и исчез: опубликовано последнее фото Ким Чен Ына

3.6т
Читать материал на украинском

В последний раз лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появлялся на публике 20 дней назад. С того времени его состояние и местонахождение неизвестно.

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) опубликовало последнее фото главы КНДР, датированное 10 апреля (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын исчез

Ким Чен Ын исчез

На снимке Ким Чен Ын дает указания относительно минометных учений северокорейской армии. Военное начальство слушает лидера и записывает в тетрадки.

Существует много теорий о состоянии здоровья главы КНДР. По одной из них, Ким Чен Ын находится в полной самоизоляции в связи с тем, что у его охранника был обнаружен коронавирус.

Последнее фото Ким Чен Ына

Последнее фото Ким Чен Ына

KCNA

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
Тег
фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
11
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги