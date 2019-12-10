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10 декабря • обновлено в 16:38
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"Дайте закрыть границу!" Путин пригрозил Украине массовыми убийствами. Видео

5.2т
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Призидент России Владимир Путин пригрозил Украине массовыми убийствами в случае закрытия границы с РФ.

Видео с выступлением российского лидера опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Украинская сторона все время ставит вопрос – дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда [на Донбасс] войдут без обеспечения гарантий людям", – сказал он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

РБК

Речь идет о резне в Сребренице – самом большом массовом убийстве в Европе после окончания Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин заявил, что во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским у них возникли разногласия касательно восстановления Киевом контроля над границей с РФ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Нацики будут вырезать Донбасс,кто в этом сомневается?Они же вашу пидовладу ни во что не ставят,колеса запалят,балаклавы па ипачи,пацреоты мстят ""вате"",и вся мразота либероидная будет молчать как рыбы об лед.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Довбойоб!
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Mega Death
Mega Death
Украинцы и так дохнут и разбегаются из своей страны, быстрее всех в мире))
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