"Дайте закрыть границу!" Путин пригрозил Украине массовыми убийствами. Видео

Призидент России Владимир Путин пригрозил Украине массовыми убийствами в случае закрытия границы с РФ.

Видео с выступлением российского лидера опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Украинская сторона все время ставит вопрос – дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда [на Донбасс] войдут без обеспечения гарантий людям", – сказал он.

Владимир Путин РБК

Речь идет о резне в Сребренице – самом большом массовом убийстве в Европе после окончания Второй мировой войны.

Путин: Украинская сторона все время ставит вопрос - дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно,кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут pic.twitter.com/e6seGQSsgo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин заявил, что во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским у них возникли разногласия касательно восстановления Киевом контроля над границей с РФ.

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