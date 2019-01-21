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''Даем гарантию'': в Приднестровье категорически высказались о нападении на Украину

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Так называемый лидер непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский заверил в невозможности нападения на Украину с их территории.

Такое заявление он сделал в интервью "Европейской правде". По словам Красносельского, у них отсутствуют ресурсы.

"Первая гарантия – это военная логика. Для каких-либо захватнических действий необходимы вооружение, силы и средства, которых здесь просто нет! У меня военное образование, я отлично это понимаю. Хотите – спросите у своих наблюдателей", – пояснил он.

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''Даем гарантию'': в Приднестровье категорически высказались о нападении на Украину

Европейская правда

Вадим Красносельский

Вадим Красносельский

gagauz.md

Кроме этого, по его словам, не допустят и российской агрессии с территории Приднестровья. "И второе – это мои личные гарантии, что из Приднестровья не будет никаких агрессивных действий в отношении Украины. В том числе – со стороны российских войск", – подчеркнул Красносельский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разразились в сети фейком о том, что Украина якобы нападет на РФ в Приднестровье.

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Тема
Российская военная угроза
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Не думаю,что путенская марионетка что-то решает.его цель-усыпить бдительность.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
И будет Украина ЕДИНА, всем пидаRUSSам назло... и если один скажет "Путин" то миллионы подхватят : ХУЙЛО !
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Крым Андрей
Крым Андрей
ЕбашьРусню Андрей, оно же всем мил не будешь. И про Путина могут сказать. И если один крикнет Украина, то не меньше миллионов откровенно подхватят: "Свинарник с дегенератами". Люди, они вообще циничные и злые...
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