"Да здравствует Советский союз!" Скабеева и депутат Госдумы задумали поглотить Украину

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заговорил об объединении Украины и России в единое государственное формирование. Его идея нашла поддержку у скандальной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Она отметила, что таким образом будет возрожден СССР. Бредовая дискуссия возникла в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" при обсуждении выдачи на Донбассе российских паспортов и реакции на это Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Если президент Зеленский это воспринял как какой-то личный вызов, ну, он об этом сказал: "Мы будем выдавать украинское гражданство". Ну, ради Бога! На это отреагировал наш президент – мы все получим тогда украинское, они все получат тогда российское, и в такой форме восстановится общее гражданское пространство", – высказался Затулин.

Его мысль тут же подхватила одиозная Скабеева, которая выкрикнула: "Да здравствует Советский союз!".

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