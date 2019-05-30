"Да здравствует Советский союз!" Скабеева и депутат Госдумы задумали поглотить Украину

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заговорил об объединении Украины и России в единое государственное формирование. Его идея нашла поддержку у скандальной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.
Она отметила, что таким образом будет возрожден СССР. Бредовая дискуссия возникла в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" при обсуждении выдачи на Донбассе российских паспортов и реакции на это Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ольга Скабеева
Скриншот видео
"Если президент Зеленский это воспринял как какой-то личный вызов, ну, он об этом сказал: "Мы будем выдавать украинское гражданство". Ну, ради Бога! На это отреагировал наш президент – мы все получим тогда украинское, они все получат тогда российское, и в такой форме восстановится общее гражданское пространство", – высказался Затулин.
Его мысль тут же подхватила одиозная Скабеева, которая выкрикнула: "Да здравствует Советский союз!".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скабеева оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". По ее словам, это якобы произойдет после того, как Россия закончит строить газопровод "Северный поток-2".
Также она заявила, что Россия якобы может вновь переодеться в "зеленых человечков", как это было во время оккупации Крыма.
Скандальная пропагандистка грозилась вернуть Украину в состав России и провести "денацификацию".
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