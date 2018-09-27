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''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой

2.1тЧитать материал на украинском

Новое фото представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой стало поводом для шуток в сети.

Снимку, который выложил в Instagram российский журналист Алексей Венедиктов, нашли "продолжение". Так, на втором изображении Захарова, прищурившись, затягивается сигарой.

''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой

"Как похорошела Мария при Лаврове", "Да ты, старуха, ведьма!" "Гляньте, насколько у нее один глаз отличается от другого", "Один глаз доброжелательно распахнут на восток, другой - ехидно щурится на запад", "Какая же она старушенция в свои 44", "Болезненный вид у этой дамочки", "Стареет мать не по дням, а по часам", "Почему у оно кадык?" "На лошадь похожа", "Из какой зоны путинская гопотня ее вытащила", - пишут в комментариях.

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''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой
''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли ''аномалию'' с головой Захаровой. В Instagram она опубликовала снимок, на котором видны странные тени, что и стало очередным поводом для насмешек над дипломатом.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Объект
фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
КАКАЯ СТРАНА , КАКОЙ ХОЗЯИН ТАКИЕ И СЛУГИ ----ПАРАША НЕМЫТАЯ !
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