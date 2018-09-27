''Да ты, старуха, ведьма!'' Захарова поразила фото с сигарой

Новое фото представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой стало поводом для шуток в сети.

Снимку, который выложил в Instagram российский журналист Алексей Венедиктов, нашли "продолжение". Так, на втором изображении Захарова, прищурившись, затягивается сигарой.

"Как похорошела Мария при Лаврове", "Да ты, старуха, ведьма!" "Гляньте, насколько у нее один глаз отличается от другого", "Один глаз доброжелательно распахнут на восток, другой - ехидно щурится на запад", "Какая же она старушенция в свои 44", "Болезненный вид у этой дамочки", "Стареет мать не по дням, а по часам", "Почему у оно кадык?" "На лошадь похожа", "Из какой зоны путинская гопотня ее вытащила", - пишут в комментариях.

Как похорошела Мария при Сергее Лаврове pic.twitter.com/pA0joayQCQ — Вал Мишель (@VALMICHEL7) 27 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли ''аномалию'' с головой Захаровой. В Instagram она опубликовала снимок, на котором видны странные тени, что и стало очередным поводом для насмешек над дипломатом.