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30 сентября • обновлено в 18:59
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"Да, он играл на пианино членом!" Популярное американское телешоу высмеяло скандал с Трампом и Зеленским

1.2т Читать материал на украинском

Популярное в США сатирическое телешоу показало провокационное выступление президента Украины Владимира Зеленского в "Вечернем квартале".

Так, одной из тем, которая обсуждалась в программе "События прошедшей недели с Джоном Оливером" на телеканале HBO, стал возможный импичмент американского президента Дональда Трампа. Запись эфира опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ведущий заявил, что каждая часть нового "уотергейта" еще глупее, "чем вы можете себе представить".

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"И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит нелепо. На самом деле он был комиком и играл роль президента Украины в ситкоме. Мой любимый факт об этом, что в одной из комический сцен он вместе с другим парнем изображали, что играют на пианино... ну, вы увидите", – сказал он. После этого в шоу показали выступление актеров "Квартала 95" за 2016 год.

Владимир Зеленский в "Вечернем квартале"

Владимир Зеленский в "Вечернем квартале"

Скрин фрагмента выступления в YouTube

"Да, он играет на пианино своим членом!" – отметил ведущий после ролика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Владимир Зеленский
Место
США
Теги
95 Квартал видео курьез политика
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так и войдёт в историю: "Президент Украины, играющий своим членом на рояле". СУХС!
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1
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп аент путина и только полные американские ослы этого не видят! зеленский клоун и это его работа! выигрует тот кто выполняет свою работу лучше
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0
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа, хорошую репутацию заработала Украина...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс,,, "Воздастся каждому по делам своим..."
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