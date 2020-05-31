Crew Dragon вернет с МКС космическую реликвию США: опубликованы фото
Экипаж американского корабля Crew Dragon, который успешно состыковался с МКС 31 мая, вернет с Международной космической станции флаг США.
Об этом сообщил управляющий редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин на своей Twitter-странице. Он опубликовал фотографию флага и написал: "Он возвращается домой".
В Комментариях к посту основатель компании SpaceX Илон Маск отметил, что флаг заберет тот же астронавт, который доставил его на МКС – Дуглас Харли. Бергин пошутил, что Харли совсем не постарел.
Так, американский флаг был доставлен на космическую станцию шаттлом Atlantis STS-135 в 2011 году. В полете участвовал астронавт Дуглас Харли, который в 2020-м полетел на МКС на корабле Маска.
Этот же флаг находился на борту шаттла Columbia во время первого полета в 1981 году. Надпись на нем гласит: "Можно вернуть только экипажу, стартовавшему из Космического центра им. Кеннеди".
Как сообщал OBOZREVATEL, после успешной стыковки глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил американских коллег, а также отреагировал на шутку Маска о батуте.
Основатель SpaceX вскоре оставил комментарий под постом Рогозина на русском языке.