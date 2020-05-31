Crew Dragon вернет с МКС космическую реликвию США: опубликованы фото

Экипаж американского корабля Crew Dragon, который успешно состыковался с МКС 31 мая, вернет с Международной космической станции флаг США.

Об этом сообщил управляющий редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин на своей Twitter-странице. Он опубликовал фотографию флага и написал: "Он возвращается домой".

Сотрудники МКС встречают двух астронавтов Crew Dragon. На стене на заднем плане – флаг США Скрин видео

В Комментариях к посту основатель компании SpaceX Илон Маск отметил, что флаг заберет тот же астронавт, который доставил его на МКС – Дуглас Харли. Бергин пошутил, что Харли совсем не постарел.

Команда Crew Dragon (справа) в 2020 году twitter.com/NASASpaceflight

Полет американских астронавтов в 2011 на шаттле Atlantis twitter.com/NASASpaceflight

Так, американский флаг был доставлен на космическую станцию шаттлом Atlantis STS-135 в 2011 году. В полете участвовал астронавт Дуглас Харли, который в 2020-м полетел на МКС на корабле Маска.

Этот же флаг находился на борту шаттла Columbia во время первого полета в 1981 году. Надпись на нем гласит: "Можно вернуть только экипажу, стартовавшему из Космического центра им. Кеннеди".

Астронавт Crew Dragon спускается на МКС Скрин видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после успешной стыковки глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил американских коллег, а также отреагировал на шутку Маска о батуте.

Основатель SpaceX вскоре оставил комментарий под постом Рогозина на русском языке.

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