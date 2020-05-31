Главная Новости
31 мая • обновлено в 23:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Crew Dragon вернет с МКС космическую реликвию США: опубликованы фото

1.2т
Читать материал на украинском

Экипаж американского корабля Crew Dragon, который успешно состыковался с МКС 31 мая, вернет с Международной космической станции флаг США.

Об этом сообщил управляющий редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин на своей Twitter-странице. Он опубликовал фотографию флага и написал: "Он возвращается домой".

Сотрудники МКС встречают двух астронавтов Crew Dragon. На стене на заднем плане – флаг США

Сотрудники МКС встречают двух астронавтов Crew Dragon. На стене на заднем плане – флаг США

Скрин видео

В Комментариях к посту основатель компании SpaceX Илон Маск отметил, что флаг заберет тот же астронавт, который доставил его на МКС – Дуглас Харли. Бергин пошутил, что Харли совсем не постарел.

Команда Crew Dragon (справа) в 2020 году

Команда Crew Dragon (справа) в 2020 году

twitter.com/NASASpaceflight

Полет американских астронавтов в 2011 на шаттле Atlantis

Полет американских астронавтов в 2011 на шаттле Atlantis

twitter.com/NASASpaceflight

Так, американский флаг был доставлен на космическую станцию шаттлом Atlantis STS-135 в 2011 году. В полете участвовал астронавт Дуглас Харли, который в 2020-м полетел на МКС на корабле Маска.

Этот же флаг находился на борту шаттла Columbia во время первого полета в 1981 году. Надпись на нем гласит: "Можно вернуть только экипажу, стартовавшему из Космического центра им. Кеннеди".

Астронавт Crew Dragon спускается на МКС

Астронавт Crew Dragon спускается на МКС

Скрин видео

Crew Dragon вернет с МКС космическую реликвию США: опубликованы фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после успешной стыковки глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил американских коллег, а также отреагировал на шутку Маска о батуте.

Основатель SpaceX вскоре оставил комментарий под постом Рогозина на русском языке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Дарья Дурова
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
SpaceX фотографии космос
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги