Covidiot: в Британии придумали обидное слово для паникеров из-за коронавируса

В Великобритании в результате пандемии коронавируса появилось новое слово - Covidiot. Оно образовано путем сложения двух слов - COVID (коронавирус) и idiot (идиот).
В крупнейшем онлайн-словаре английского сленга Urban Dictionary дается два значения слова.
Данным термином обозначают человека, который либо не придерживается правил карантина и самоизоляции, либо провоцирует панику, скупая в магазинах в больших количествах продукты питания, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.
lbcgroup.tv
Как сообщал OBOZREVATEL, в мире зафиксировано более 340 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число смертей составило 14,5 тыс.
В Великобритании медики открыли новый, доселе неизвестный, симптом коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса может появиться не раньше, чем через год.
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