COVID-19 заразились уже более 2 млн человек в мире
Коронавирусом COVID-19 в мире заболели уже более двух миллионов человек. Точная цифра на 10:00 15 апреля – 2 млн 734 человека, число зараженных постоянно растет.
При этом выздоровел 484 781 пациент и умерло 126 776. Об этом говорят данные портала Worldometers.
Так, в США наибольшее количество заболеваний – 614 246, Италии – 162 488, Великобритании – 93 873, Франции –143 303, Испании – 174 060, Турции – 65 111, Германии – 132 210.
Наибольшее количество жертв зафиксировано в Штатах – 26 064, Италии –21 067, Испании – 18 255, Франции – 15 729, Британии – 12 107.
В мире от COVID-19 выздоровели 484 573 человека. В Китае – 77 816, Германии – 72 600, Испании – 67 504.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 15 апреля коронавирус продолжил атаковать страны Европы и США. Вернулась пандемия и в Китай – там десятки новых случаев, завезенных из России.