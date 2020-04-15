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15 апреля • обновлено в 10:36
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COVID-19 заразились уже более 2 млн человек в мире

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Коронавирусом COVID-19 в мире заболели уже более двух миллионов человек. Точная цифра на 10:00 15 апреля 2 млн 734 человек, число зараженных постоянно растет.

При этом выздоровели 484 781 пациентов и умерло 126 776. Об этом говорят данные портала Worldometers.

Так, в США наибольшее количество заболеваний – 614 246, Италии – 162 488, Великобритании – 93 873, Франции –143 303, Испании – 174 060, Турции – 65 111, Германии – 132 210.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса

Наибольшее количество жертв зафиксировано в Штатах – 26 064, Италии –21 067, Испании – 18 255, Франции – 15 729, Британии – 12 107.

В мире от COVID-19 выздоровели 484 573 человека. В Китае – 77 816, Германии – 72 600, Испании – 67 504.

Статистика заболеваний COVID-19

Статистика заболеваний COVID-19

Worldometers

Статистика заболеваний COVID-19

Статистика заболеваний COVID-19

Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 15 апреля коронавирус продолжил атаковать страны Европы и США. Вернулась пандемия и в Китай – там десятки новых случаев, завезенных из России.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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  • УКРАИНА:

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    Вылечились: 143. Умерли: 108.

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