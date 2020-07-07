COVID-19 заразились почти 12 млн по всему миру: статистика на 7 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко Мир 07:27, 7.07.2020

По состоянию на вторник, 7 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 171 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 50,5 тыс., Индии – 22,5 тыс., а также Бразилии – 21 тыс. При этом в США количество зараженных превысило три миллиона.

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Коронавирусов в мире заразились почти 12 млн человек
Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу
Карта распространения коронавируса в Украине

Главное за 7 июля:

06:15 – У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили симптомы коронавирусной инфекции, в том числе высокую температуру. Ранее он отрицал пандемию коронавируса и называл его "гриппом".

05:27 – Российские ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.

03:15 – В Индонезии создали ожерелье из эвкалипта, "убивающее" коронавирус.

01:10 – Начиная со вторника, 7 июля, Дубай вновь начнет принимать иностранных туристов.

00:42 – Европейский инвестиционный банк и немецкая компания CureVac заключили кредитное соглашение на сумму 75 млн евро для разработки и массового производства вакцин, в том числе против COVID-19.

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