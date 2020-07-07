COVID-19 заразились почти 12 млн по всему миру: статистика на 7 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на вторник, 7 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 171 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 50,5 тыс., Индии – 22,5 тыс., а также Бразилии – 21 тыс. При этом в США количество зараженных превысило три миллиона.

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Коронавирусов в мире заразились почти 12 млн человек

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 49 043 человека. Умерли 1 262 пациента, выздоровели – 21 703.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3 млн), Бразилия (более 1,6 млн) и Индия (более 720 тыс). Россия занимает четвертое место с 687 тыс. инфицированных.

В Израиле в связи с ростом заболеваемости усилили карантин. При этом Дубай вновь начал принимать иностранных туристов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стабилизации пандемии COVID-19 в Украине.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Карта распространения коронавируса в Украине

Главное за 7 июля:

06:15 – У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили симптомы коронавирусной инфекции, в том числе высокую температуру. Ранее он отрицал пандемию коронавируса и называл его "гриппом".

05:27 – Российские ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.

03:15 – В Индонезии создали ожерелье из эвкалипта, "убивающее" коронавирус.

01:10 – Начиная со вторника, 7 июля, Дубай вновь начнет принимать иностранных туристов.

00:42 – Европейский инвестиционный банк и немецкая компания CureVac заключили кредитное соглашение на сумму 75 млн евро для разработки и массового производства вакцин, в том числе против COVID-19.