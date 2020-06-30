COVID-19 заразились почти 10,5 млн: статистика на 30 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на вторник, 30 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 10,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено почти 170 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 44,7 тыс., Бразилии – 25 тыс. и Индии – 18,3 тыс.

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Коронавирусом заразились более 10,4 млн

Антирейтинг стран по коронавирусу

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 43 628 человек. Умерли 1 147 пациентов, выздоровели – 19 027.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,6 млн), Бразилия (больше 1,3 млн) и Россия (свыше 641 тыс.).

В США назвали четыре новых симптома коронавируса: насморк, чихание, тошнота и диарея. Теперь их насчитывается 12.

В ВОЗ сообщили, что COVID-19 начал быстрее распространяться по миру.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Карта распространения коронавируса в Украине

Главное за 30 июня:

08:27 – Ученые подчеркнули, что новый тип коронавируса оказывает губительное влияние не только на легкие, но и на работу почек зараженного человека.

07:04 – По состоянию на вечер 29 июня на Ровенщине подтвердили почти 4 тысячи случаев заболевания COVID-19. За день там зарегистрировали 38 новых зараженных (3 712 с начала эпидемии), умерла от вируса одна женщина (всего 70 летальных случаев), сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

06:43 – Канадский цирк "Дю Солей" (Cirque du Soleil) объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса. В компании объяснили это "огромным сбоем и принудительном закрытии шоу" в результате карантинных ограничений, введенных три месяца назад.

05:25 – Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.