COVID-19 заразились около 17,5 млн по всему миру: статистика на 31 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на пятницу, 31 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 17,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 280 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 68 тыс., в Бразилии – 58 тыс., а также в Индии – 54 тыс.

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Коронавирусом заразились более 17,4 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 68 794 человек. Умерли 1673 пациента, выздоровели – 38 154.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,6 млн), Бразилия (свыше 2,6 млн) и Индия (больше 1,6 млн).

В Украине внесли изменения в протокол лечения COVID-19, в частности, заменили два препарата.

Американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, проанализировав анализы более 30 тыс. человек.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 31 июля:

06:30 – Эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, их лучше не касаться.

01:52 – В Нью-Йорке (США) скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди. Она стала первой в стране с диагнозом COVID-19.

01:03 – Украинский миллиардер из списка Forbes, гендиректор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк заявил, что переболел COVID-19.

00:07 – В Великобритании количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 846 и достигло 302 301. В стране проведено свыше 15,5 млн тестов.

00:02 – В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 4460.