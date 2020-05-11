COVID-19 заразились еще десятки тысяч людей по миру, новые случаи в Китае: статистика по коронавирусу на 11 мая. Постоянно обновляется

Коронавирусом COVID-19 по всему миру заболели уже почти 4,2 млн человек. Больше всего болезнь начала распространяться в Мексике, Пакистане и Панаме. Даже в Китае за последние сутки, 10 мая, зарегистрировано 17 новых случаев.

Всего в мире погибло почти 284 тысяч человек, побороли болезнь – почти 1,5 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 15 232 человек. Умерли 391 пациентов, выздоровели – 2706.

В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

В китайском городе Ухань, который считается очагом распространения коронавируса по всему миру, впервые за долгое время подтвердили новый случай заражения COVID-19.

Украина и еще несколько стран с 11 мая начали послаблять режим карантина.

Главное за 11 мая:

03:35 – Черногория несмотря на пандемию готовится к возобновлению туристического сезона уже с 1 июля. Правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса.

02:53 – В Черновицкой области, где больше всего инфицированных коронавирусом в Украине, закончились места для больных COVID-19. Не хватает и врачей.

01:26 – Врачи скорой помощи на Львовщине взбунтовались из-за неравного распределения премий. Они утверждают, что обещанную тройную зарплату получили единицы.

00:13 – Пока на разработку вакцины от коронавируса вливаются огромные деньги, вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор не существует, возмутился Евгений Комаровский.

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