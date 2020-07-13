COVID-19 перешел отметку в 13 млн случаев: статистика на 13 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на понедельник, 13 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 13 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 194 667 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 58 тыс., Индии – 29 тыс., а также Бразилии – 25 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом в мире заразились более 13 млн человек

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразился 53 521 человек. Умерли 1 383 пациента, выздоровели – 26 118.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,4 млн), Бразилия (более 1,8 млн) и Индия (более 879 тыс.). Россия занимает четвертое место с 727 тыс. инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала памятку о коронавирусной инфекции, назвав все известные способы передачи COVID-19.

Новый штамм коронавируса из-за мутации ДНК увеличил уровень заражения на 30%. Инфицированный COVID-19 может заразить четырех человек.

Карта распространения коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 13 июля:

07:05 – Коронавирус несет фрагмент ВИЧ и быстро мутирует, медики за ним не успевают, –​​​​​​​ эпидемиолог.

06:42 – Ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19, он снижается за три месяца.

06:00 – В Украине мужчину судили из-за неправильно надетой маски и отсутствия перчаток.

05:13 – Врач из Израиля дал ответ, можно ли подцепить коронавирус в морской воде.

03:45 – OBOZREVATEL собрал главные советы о том, как правильно носить медицинскую маску.

00:36 – Во всем мире зафиксировали несколько случаев заболевания, похожего на болезнь Кавасаки и связанного с коронавирусом, у детей.