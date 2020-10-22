COVID-19 заболели рекордные 437 тысяч за сутки: статистика на 22 октября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:26, 22.10.2020 Обновлено: 05:29, 22.10.2020

По состоянию на четверг, 22 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41 млн человек. За минувший день выявлено 437 441 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 56 тыс., в США – 63 тыс., а также в Великобритании – 26,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,9 млн пациентов.

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Коронавирус в мире.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 315 826 человек. Умерли 5927 пациентов, выздоровели – 132 218.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,5 млн), Индия (7,7 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

  • В Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса, поскольку указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.

Карта распространения вируса.
СНБО
Коронавирус в Украине.
СНБО

Главное за 22 октября:

  • Зачастую при коронавирусной болезни у человека пропадают обоняние и вкус. Это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах, объяснил доктор Евгений Комаровский.

  • За восемь месяцев от COVID-19 умерли более 2,5 тыс. украинцев – данные Госкомстата.

  • Бельгийский микробиолог Эмманюэль Андре назвал новый локдаун единственным эффективным инструментом борьбы с растущей вспышкой COVID-19.

  • Король Нидерландов Виллем-Александр публично извинился за проведенные каникулы с семьей в Греции на фоне коронавирусных ограничений.

  • Врач из Мариуполя заявил, что больницы города плохо подготовлены к пандемии. В медучреждениях – дефицит кислородных точек и не закуплены кислородные концентраторы (аппараты, использующиеся для кислородной терапии больных).

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