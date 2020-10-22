COVID-19 заболели рекордные 437 тысяч за сутки: статистика на 22 октября. Обновляется

По состоянию на четверг, 22 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41 млн человек. За минувший день выявлено 437 441 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 56 тыс., в США – 63 тыс., а также в Великобритании – 26,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,9 млн пациентов.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 315 826 человек. Умерли 5927 пациентов, выздоровели – 132 218.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,5 млн), Индия (7,7 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса, поскольку указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.

Карта распространения вируса. СНБО

Коронавирус в Украине. СНБО

Главное за 22 октября: