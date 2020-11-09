COVID-19 заболели почти полмиллиона человек за сутки: статистика на 9 ноября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:25, 9.11.2020 Обновлено: 05:28, 9.11.2020

По состоянию на понедельник, 9 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 50,7 млн человек. За минувший день выявлено 472 468 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 35,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 102 тыс., Индии – 46 тыс. и Франции – 38 тыс.

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Коронавирусом заразились более 50,7 млн.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 460 331 человек. Умерли 8450 пациентов, выздоровели – 206 866.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,1 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.

  • Общее количество выявленных случаев заражения в мире превысило 50,5 млн.

Главное за 9 ноября:

  • Во Львове от осложнений COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

  • В Италии из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 и большого количества госпитализированных перегружена система больниц.

  • Пандемия, которая стала причиной мирового коронакризиса, может привести к новой мировой войне, считает начальник штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер.

  • В Литве выявили рекордное количество новых случаев коронавируса – 1980. Четверо инфицированных умерли. С 7 ноября в стране ввели жесткий карантин, который будет действовать в течение трех недель.

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