COVID-19 заболели почти полмиллиона человек за сутки: статистика на 9 ноября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 9 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 50,7 млн человек. За минувший день выявлено 472 468 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 35,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 102 тыс., Индии – 46 тыс. и Франции – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 460 331 человек. Умерли 8450 пациентов, выздоровели – 206 866 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,1 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.

Общее количество выявленных случаев заражения в мире превысило 50,5 млн.