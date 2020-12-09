COVID-19 заболели почти 600 тысяч за сутки: статистика на 9 декабря. Обновляется
По состоянию на среду, 9 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 68,5 млн человек. За минувший день выявлено 584 413 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 47,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 208 тыс., Бразилии – 47 тыс. и Турции – 33 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 832 758 человек. Умерли 13 928 пациентов, выздоровели – 436 564.
Лидерами по количеству заражений являются США (больше 15,5 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более чем 6,6 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.
Украина вошла в топ-5 лидеров среди стран в Европе и топ-10 в мире по темпам распространения COVID-19.
Главное за 9 декабря:
Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, оказалась в среднем эффективна в 70% случаев заболевания.
Родные 14-летней девочки, которая умерла от коронавируса в Кропивницком, в ее смерти винят медиков. А врачи утверждают, что мaть сaмa отказалась от гoспитaлизaции ребенка.
Президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому вакцину от коронавируса сперва получат американцы. Затем ее начнут поставлять в другие страны.
Коронавирус негативно сказывается на психике некоторых людей и провоцирует суицидальное поведение, но у тех пациентов, у которых уже были психологические расстройства, считает украинский врач Олег Яковенко.