COVID-19 заболели почти 600 тысяч за сутки: статистика на 9 декабря. Обновляется

По состоянию на среду, 9 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 68,5 млн человек. За минувший день выявлено 584 413 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 47,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 208 тыс., Бразилии – 47 тыс. и Турции – 33 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 832 758 человек. Умерли 13 928 пациентов, выздоровели – 436 564 .

Лидерами по количеству заражений являются США (больше 15,5 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более чем 6,6 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

Украина вошла в топ-5 лидеров среди стран в Европе и топ-10 в мире по темпам распространения COVID-19.