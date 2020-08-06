COVID-19 заболели около 20 млн по всему миру: статистика на 6 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на четверг, 6 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 18,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено около 270 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 54 тыс., в США – 55 тыс., а также в Индии – 56 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 75 490 человек, скончались в период пандемии – 1 788.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 18,9 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 75 490 человек. Умерли 1 788 пациентов, выздоровели – 41 527.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,9 млн), Бразилия (свыше 2,8 млн) и Индия (больше 1,9 млн).

Количество инфицированной коронавирусом молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось в три раза за пять месяцев.

По Европе ударила вторая волна COVID-19. В частности, новая волна инфекции вынудила Испанию вновь ввести ограничения, а количество случаев инфицирования в Греции достигло трехмесячного максимума.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 6 августа:

06:55 – Российские ученые нашли новый способ лечения коронавируса.

04:30 – Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса.

00:53 – Наивысший показатель заболеваемости COVID-19 в Украине зафиксирован в Николаевской области. Он составляет 98,39% при максимально допустимых 10%.

00:49 – Почти 10 миллионов людей в Афганистане (более 1/4 страны) могли заразиться коронавирусом с начала пандемии, заявили в министерстве здравоохранения. Такие подсчеты были проведены после исследования на антитела 9,5 тысяч местных жителей.

00:44 – В Британии число случаев коронавируса достигло 307 184 (+892 за сутки).