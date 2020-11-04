COVID-19 заболели еще почти полмиллиона за сутки: статистика на 4 ноября. Обновляется
По состоянию на среду, 4 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 47,7 млн человек. За минувший день выявлено 484 509 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 94,4 тыс., Франции – 36 тыс., и Индии – 46 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 411 093 человека. Умерли 7 532 пациентов, выздоровели – 168 868.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что в стране обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.
Главное за 4 ноября:
В Чехии резко растет число скончавшихся от коронавируса. За неделю жертвами пандемии стали 1,2 тыс человек, притом что за предыдущие полгода – 2,7 тыс человек.
В Польше на 3 ноября лабораторно подтверждено 19 364 новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, 5573 человека выздоровели, 227 человек среди ранее заболевших скончались.
Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило 7 тысяч. Скончались еще 68 человек, общее число достигло 7004 человек. Накануне сообщалось о 63 умерших.
В Молдове зафиксировали наибольшее число смертей от COVID-19 с начала пандемии за сутки – 20 человек, выявлено более 700 новых заболевших.