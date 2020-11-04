COVID-19 заболели еще почти полмиллиона за сутки: статистика на 4 ноября. Обновляется

По состоянию на среду, 4 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 47,7 млн человек. За минувший день выявлено 484 509 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 94,4 тыс., Франции – 36 тыс., и Индии – 46 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 411 093 человека. Умерли 7 532 пациентов, выздоровели – 168 868.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что в стране обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.