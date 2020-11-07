COVID-19 заболели еще более 600 тысяч за сутки: статистика на 7 ноября. Обновляется

По состоянию на cубботу, 7 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 49,6 млн человек. За минувший день выявлено 623 266 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 35,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Индии – 50 тыс. и Франции – 40 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Коронавирус в мире. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 440 188 человек. Умерли 8 125 пациентов, выздоровели – 195 544

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (10, 5 млн), Индия (8,4 млн) и Бразилия (более 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20-е место

Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Как пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов ограничения будут касаться ряда заведений в частности, их времени работы

Главное за 7 ноября: