COVID-19 заболели еще более 600 тысяч за сутки: статистика на 7 ноября. Обновляется
По состоянию на cубботу, 7 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 49,6 млн человек. За минувший день выявлено 623 266 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 35,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Индии – 50 тыс. и Франции – 40 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 440 188 человек. Умерли 8 125 пациентов, выздоровели – 195 544
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (10, 5 млн), Индия (8,4 млн) и Бразилия (более 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20-е место
Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Как пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов ограничения будут касаться ряда заведений в частности, их времени работы
Главное за 7 ноября:
Народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее мать заболела коронавирусом COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о новом рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом – 581 679.
За минувшие сутки, 6 ноября во мире COVID-19 обнаружили у 623 тысяч человек. Умерло в этот день 9082 пациента. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия, Польша, Великобритания и Украина.