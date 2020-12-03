COVID-19 заболели еще 630 тысяч за сутки: статистика на 3 декабря. Обновляется
По состоянию на четверг, 3 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 64,8 млн человек. За минувший день выявлено 634 970 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 44,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 203 тыс., Бразилии – 48 тыс. и Индии – 33 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 758 264 человека. Умер 13 141 пациент, выздоровели – 369 054.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,2 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Главное за 3 декабря:
Выздоровел ли больной от коронавируса зависит от нескольких факторов: количества дней, пройденных от появления первых симптомов, течения заболевания и наличия симптомов.Проходить повторный ПЦР-тест не обязательно.
Медики назвали дни COVID-19, когда может наступить опасная "вторая волна" болезни.
В Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом. Чтобы хоть как-то спасти положение, закрывают детские и гинекологические отделения, и открывают на их базе места для пациентов с COVID-19. Ситуация ухудшается с каждым днем.
В ночь на четверг, 3 декабря, скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года. По данным СМИ, причиной смерти стали последствия коронавируса.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против введения очень жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что гражданам необходимо "гарантировать свободу".
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США прогнозируют, что к февралю 2021 года в стране от коронавируса умрет около 450 тысяч человек. Сейчас в США уже 280 летальных случаев.
Так называемый длительный COVID-19 может сопровождаться легочными аномалиями, которые удалось зафиксировать у некоторых пациентов спустя три месяца после инфицирования.