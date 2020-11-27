COVID-19 заболели более 540 тысяч человек за сутки: статистика на 27 ноября. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 61,2 млн человек. За минувший день выявлено 540 802 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Индии – 43 тыс. и Бразилии – 37 тыс.

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Заразился 51 млн человек в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 677 189 человек. Умерли 11 717 пациентов, выздоровели – 317 395.

  • Больше всего случаев инфицирования остается в США (13,2 млн), Индии (9,3 млн) и Бразилии (6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

  • Врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине.

Главное за 27 ноября:
Коронавирус