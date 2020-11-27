COVID-19 заболели более 540 тысяч человек за сутки: статистика на 27 ноября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 61,2 млн человек. За минувший день выявлено 540 802 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Индии – 43 тыс. и Бразилии – 37 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса: