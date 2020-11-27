COVID-19 заболели более 540 тысяч человек за сутки: статистика на 27 ноября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 61,2 млн человек. За минувший день выявлено 540 802 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Индии – 43 тыс. и Бразилии – 37 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 677 189 человек. Умерли 11 717 пациентов, выздоровели – 317 395.
Больше всего случаев инфицирования остается в США (13,2 млн), Индии (9,3 млн) и Бразилии (6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине.
Решение о необходимости локдауна в Украине будет принято после третьей недели карантина выходного дня (28–29 ноября) – заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что благодаря действиям политиков Украина оказалась "в з*днице", а локдаун остался единственным выходом.
Военный эпидемиолог Сергей Кравченко считает, что в Украине нужно вводить локдаун на 60 дней.
Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на экономические проблемы из-за карантина и "пригрозила" власти тем, что лидеры мнений могут "начать жаловаться" многомиллионной аудитории. Она также оправдалась за свой скандальный концерт в Харькове, где нарушались нормы карантина.