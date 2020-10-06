COVID-19 заболели более 35 млн по всему миру: статистика на 6 октября. Обновляется
По состоянию на вторник, 6 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 35,6 млн человек. За минувшие сутки выявлено 264 208 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 59 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 25 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 26,8 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 230 236 человек. Умерли 4 430 пациентов, выздоровели – 101 252.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
По данным СМИ, в Верховной Раде Украины коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница секретариата Рады умерла.
Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, процитировал сайт Минздрава слова министра здравоохранения Максима Степанова.
Главное за 6 октября:
Новый тип коронавируса может жить на коже человека на протяжении примерно девяти часов, что в четыре раза дольше, чем вирус гриппа А, выяснила команда ученых из Медицинского университета префектуры Киото в Японии. Специалисты указали на важность мытья рук.
В органах Министерства внутренних дел Украины установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 среди правоохранителей – за сутки подтверждены 237 новых случаев. По данным ведомства, наибольшее количество больных коронавирусом работников МВД зарегистрировано в Хмельницкой (+20) и Ривненской (+19) областях, а также г. Киеве (+50).
В Минздраве рассказали о правилах по недопущению распространения коронавируса, которых должны соблюдать украинцы во время местных выборов 25 октября, а также о том, как смогут проголосовать больные COVID-19.
В Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что коронавирус может распространяться воздушно-капельным путем на большее, чем ожидалось, расстояние.
За минувшие сутки, 5 октября, коронавирусом в Киеве заразились 355 человек. В Киевской области зафиксировали 181 нового зараженного. Всего в столице инфицированы уже 25 091 человек, в области – 10 099 зараженных.
По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине официально подтверждены 234 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 4348 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 4520 человек (+90 за сутки), а 103 401 пациентов (+2149) полностью побороли болезнь.
В Бундестаге (парламенте Германии) с 6 октября введут обязательное ношение масок из-за увеличения количества заражений в Берлине. Новое правило будет действительно минимум до 17 января. Его нарушение будет караться штрафом, пишет DW.
Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом. Он записал видеообращение, в котором призвал не бояться COVID-19.
Максим Степанов заявил, что в Украине достаточно аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19.
От коронавируса умер Ярослав Олейник, академик Национальной академии педагогических наук, декан географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Профессору было 67 лет.
Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с двусторонней пневмонией, он ждет результатов ПЦР-теста.