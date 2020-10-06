COVID-19 заболели более 35 млн по всему миру: статистика на 6 октября. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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COVID-19 заболели более 35 млн по всему миру

По состоянию на вторник, 6 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 35,6 млн человек. За минувшие сутки выявлено 264 208 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 59 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 25 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 26,8 млн пациентов.

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Коронавирус в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 230 236 человек. Умерли 4 430 пациентов, выздоровели – 101 252.

  • Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

  • По данным СМИ, в Верховной Раде Украины коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница секретариата Совета умерла.

  • Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, процитировал сайт Минздрава слова министра здравоохранения Максима Степанова.

Главное за 6 октября:

Коронавирус