COVID-19 заболели более 35 млн по всему миру: статистика на 6 октября. Обновляется

По состоянию на вторник, 6 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 35,6 млн человек. За минувшие сутки выявлено 264 208 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 59 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 25 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 26,8 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 230 236 человек. Умерли 4 430 пациентов, выздоровели – 101 252 .

Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

По данным СМИ, в Верховной Раде Украины коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница секретариата Совета умерла.

Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, процитировал сайт Минздрава слова министра здравоохранения Максима Степанова.

Главное за 6 октября: