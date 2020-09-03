COVID-19 заболели более 280 тыс. за сутки: статистика на 3 сентября. Обновляется

По состоянию на четверг, 3 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 26,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 286 318 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 82,8 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 48,6 тыс.

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Коронавирусом заразились более 26,1 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 125 798 человек. Умерли 2 656 пациентов, выздоровели – 58 817 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,2 млн), Бразилия (более 4 млн) и Индия (больше 3,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть средства, а информация о том, что он якобы пуст, – неправдива.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в Украине бесплатно тестируют на коронавирусную инфекцию. Он уточнил, что речь идет о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Главное за 3 сентября:

02:01 – В Бразилии коронавирусом заразились уже более 4 млн человек. При этом 3,2 млн пациентов выздоровели и почти 124 тыс. скончались.

01:32 – В Черновицкой области возросло количество новых случаев коронавируса. За последние сутки болезнь подтвердили у 137 человек, что в два раза больше, чем днем ранее, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Общее количество зараженных в регионе достигло 10 624, из них вылечились 6 394 пациента.

00:46 – Швейцарская компания Roche анонсировала на конец сентября тест на коронавирус, который будет показывать результат за 15 минут, пишет CNBC.

В компании заверили, что он тест с точностью 96% показывает позитивный результат и с точностью 99% – негативный.

00:11 – Во всем мире коронавирусом заразились уже более 26 млн человек. При этом 18,3 млн пациентов выздоровели и почти 865 тыс. скончались.