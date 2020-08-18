COVID-19 заболели более 22 млн по всему миру: статистика на 17 августа. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:31, 18.08.2020

По состоянию на вторник, 18 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 22 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 191 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 40 тыс., а также в Бразилии – 23 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 92 820 человек, скончались в период пандемии – 2 089.

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Коронавирусом заразились более 22 млн человек в мире
(worldometers.info)
Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразились 92 820 человек. Умерли 2 089 пациентов, выздоровели – 48 164.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,6 млн), Бразилия (свыше 3,63 млн) и Индия (больше 2,7 млн).

  • Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало отечественному разработчику первый патент на вакцину против коронавируса.

Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 18 августа:

01:45 – Городской совет Ужгорода решил усилить карантин в связи с тем, что город попал в "оранжевую" зону. В городе две недели подряд фиксируется увеличение числа заболевших коронавирусом.

01:42 – Сотни людей в испанской столице Мадриде вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательного ношения масок, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране.

00:48 – Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало отечественному разработчику первый патент на вакцину против коронавируса.

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