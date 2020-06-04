COVID-19 за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии

В Бразилии зарегистрировано рекордное количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
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За минувшие сутки скончались более 1 349 человек, сообщает местный портал G1 со ссылкой на данные Минздрава страны.
Общее количество смертей достигло 32,6 тысячи.
Статистика по смертности от коронавируса в Бразилии
g1.globo.com
По данным на 4 июня, всего в стране заразились 590 тысяч человек, из которых 266 тысяч выздоровели.
Бразилия занимает второе место по количество заболевших, на первом остаются США, где этот показатель почти достиг 2 миллионов.
Всего в Бразилии заболели более 590 тысяч человек
worldometers.info
По данным местных СМИ, в стране может быть куда больше зараженных и умерших, потому что проводится недостаточное количество тестов.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения признали, что Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса в мире.
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