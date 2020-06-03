COVID-19 вызвал дискуссии в мире: медики спорят из-за лекарств, а Швеция признала ошибку отказа от карантина

А Швеция, где смертность от коронавируса превысила цифры в соседних странах, признала нецелесообразность отказа от карантина

Со своей стороны медики не могут прийти к общему мнению относительно назначения тех или иных лекарств при COVID-19

Политики и общественность начали спорить о целесообразности введения запретов, а также соблюдения рекомендаций ВОЗ

После постепенного выхода из карантина из-за пандемии коронавируса, во многих странах политики и общественность начали дискутировать о целесообразности введения запретов, а также соблюдения рекомендаций ВОЗ.

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При этом в США специалисты взялись за расследование относительно неудач, а также неподготовленности врачей и чиновников здравоохранения в начале пандемии. Об ошибках и ответах на вопросы по COVID-19, вокруг которых идут споры в мире, пишет ВВС.

COVID-19 вызвал дискуссии в мире

Какой должна быть дистанция при COVID-19

Поскольку среди ученых нет консенсуса относительно социального дистанцирования, в ряде стран ее решили уменьшить, чтобы ускорить возвращение к работе.

Так, ВОЗ называет безопасным расстояние хотя бы в один метр. Большинство органов здравоохранения на местах требует дистанции в 1,5 метра, а вот в Британии правительство настаивает на двух метрах.

Социальная дистанция в разных странах:

1 метр – Гонконг, Дания, Китай, Литва, Сингапур, Франция;

1,4 метра – Южная Корея;

1,5 метра – Австралия, Бельгия, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия;

1,8 метра – США;

2 метра – Канада, Испания, Британия.

Медики спорят о правильности назначения лекарств

В марте в британской Национальной системе здравоохранения заявили о том, что противовоспалительный препарат ибупрофен не стоит принимать при лечении коронавируса. Попросил воздержаться от его применения и глава Минздрава Франции.

При этом уже в июне исследованием ибупрофена на предмет его эффективности в борьбе с симптомами коронавируса занялась команда врачей из двух лондонских больниц и Королевского колледжа при участии фармацевтической компании SEEK Group.

По их словам, это лекарство может помогать при проблемах с дыханием, что является частым симптом COVID-19. Исследователи надеются, что препарат может быть альтернативой ИВЛ для пациентов с коронавирусом.

Карантин "убивает" туризм

В Британии политики спорят о целесообразности 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну пассажиров, причем даже возвращающихся из-за границы британцев.

Правительство утверждает, что только так можно предотвратить вторую волну эпидемии, такого же мнения якобы и 68% жителей страны. Однако многие депутаты правящей Консервативной партии выступают против, так как опасаются серьезных последствий для бизнеса.

По их словам, если по возвращению из отпуска британцы будут обязаны две недели не выходить из дома, то большинство из них никуда не поедет этим летом. В результате туристическому сектору будет нанесен непоправимый урон.

Другие предлагают компромисс – так называемые авиамосты между Британией и странами, в которых эпидемия в основном под контролем.

Почему США оказались не готовы к пандемии

Известная газета New York Times опубликовала материал об ошибках и технических проблемах, с которыми столкнулся Центр по контролю и профилактике заболеваний США в начале пандемии.

Журналисты утверждают, что устаревшие национальные системы сбора данных давали неточные результаты. При этом серьезные ошибки также были допущены при тестировании на коронавирус. Тогда как бюрократические процедуры вообще мешали быстрому принятию и исполнению решений.

"Не помогали и неадекватные запросы от руководства страны – например, администрация президента просила оценить эскизы масок с надписью "Сделаем Америку снова здоровой!", перефразирующей предвыборный лозунг Дональда Трампа", – пишет издание.

После интервью с более чем 100 чиновниками разных уровней и изучения внутренних документов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, расследователи пришли к выводу, что влиятельное ведомство оказалось просто не готово к пандемии.

QR-коды для похода в клуб или церковь

В Южной Корее с 10 июня посетители закрытых спортивных и развлекательных учреждений вынуждены будут регистрироваться на входе с помощью QR-кодов на своих смартфонах. Причем власти смогут вводить аналогичные ограничения даже в библиотеках, больницах, кафе и церквях.

Отмечается, что эти данные будут вноситься в централизованную базу на четыре недели, а потом автоматически удаляться.

Решение было принято после новой вспышки COVID-19 в Сеуле. В частности, после снятия карантина в столице открылись ночные клубы, бары и караоке-бары, которые стали очагом новых заражений. Власти не смогли найти всех посетителей, чтобы взять анализы и при необходимости отправить на карантин. Поэтому решили ввести такую систему QR-кодов.

Швеция признала нецелесообразность отказа от карантина

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который ранее защищал свою стратегию ненужности введения карантина, заявил, что был неправ. В итоге уровень смертности в стране превысил показатели всех соседей: в Швеции с 10 млн населения больше 4,4 тыс. умерших, тогда как в Дании, Норвегии и Финляндии число жертв вируса не превысило 600 человек.

Тегнелл признал, что в борьбе с пандемией его страна могла действовать иначе.

"Если мы снова столкнемся с похожим заболеванием, с учетом того, что мы знаем о нем сейчас, то выберем что-то среднее между мерами Швеции и всего остального мира”, – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая, вероятно, преднамеренно скрывали от ВОЗ информацию о коронавирусе, который вызвал мировую пандемию.

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