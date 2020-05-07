COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане? США внезапно отказались от обвинений в сторону Китая
Американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань.
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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова цитирует New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас нет уверенности относительно того, что это началось в лаборатории", – сказал он.
Издание подчеркивает, что еще в минувшее воскресенье Помпео голословно заявлял о наличии "значительного количества доказательств" о том, что новый тип коронавируса появился именно в китайской лаборатории.
Тогда как сейчас высокопоставленный американский дипломат открестился от предыдущих слов.
"Разведывательное сообщество все еще выясняет, где именно появился этот вирус", – заверил он.
В то же время Помпео призвал Китай предоставить образцы вируса и доступ к ним, чтобы США могли расследовать, действительно ли COVID-19 был сделан в лаборатории или же появился естественным путем.
Кроме этого, он обвинил китайские власти в непрозрачности, отметив, что только коммунистическая партия Китая владеет информацией о "нулевом пациенте".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Майк Помпео заявлял: власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, заявлял и глава Пентагона Марк Эспер.
Вскоре Майк Помпео сказал, мол, Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).