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7 мая • обновлено в 09:29
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COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане? США внезапно отказались от обвинений в сторону Китая

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Американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова цитирует New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас нет уверенности относительно того, что это началось в лаборатории", – сказал он.

Майк Помпео заявил, что США не нашли подтверждения происхождения коронавируса с китайской лаборатории

Майк Помпео заявил, что США не нашли подтверждения происхождения коронавируса с китайской лаборатории

Издание подчеркивает, что еще в минувшее воскресенье Помпео голословно заявлял о наличии "значительного количества доказательств" о том, что новый тип коронавируса появился именно в китайской лаборатории.

Тогда как сейчас высокопоставленный американский дипломат открестился от предыдущих слов.

"Разведывательное сообщество все еще выясняет, где именно появился этот вирус", – заверил он.

В то же время Помпео призвал Китай предоставить образцы вируса и доступ к ним, чтобы США могли расследовать, действительно ли COVID-19 был сделан в лаборатории или же появился естественным путем.

Кроме этого, он обвинил китайские власти в непрозрачности, отметив, что только коммунистическая партия Китая владеет информацией о "нулевом пациенте".

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Майк Помпео
Место
США
Тег
госсекретарь
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