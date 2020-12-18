В ЮАР зафиксировали новую разновидность коронавируса

Дарья Дурова Мир 01:12, 19.12.2020 Обновлено: 09:05, 19.12.2020

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новую мутацию COVID-19, которой дали обозначение 501.V2.

Об этом 18 декабря сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что новую разновидность коронавируса подтвердили генетики ЮАР.

Мхизе указал, что вторая волна пандемии в стране связана с этим типом COVID-19.

"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", – написал министр. Он также подчеркнул важность придерживания всех правил карантина.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Добавим, в ЮАР по состоянию на 18 декабря зафиксировали 901 538 случаев коронавируса. Эта страна находится на 18-м месте (сразу за Украиной) по общему числу заболевших.

Данные по COVID-19 на 18 декабря
worldometers.info

Погибли от коронавируса уже 24,285 жителей ЮАР. Побороли инфекцию 783 818.

Динамика случаев, зафиксированных за день
worldometers.info
Динамика летальных случаев
worldometers.info

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно на юго-востоке Великобритании обнаружили новый тип коронавируса. Он распространяется быстрее, чем другие известные до этого. Правительство страны проинформировало об этом ВОЗ.

  • Чем опасен этот тип COVID-19 и будет ли вакцина работать против него, читайте в нашем материале по ссылке.

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Мир

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