В ЮАР зафиксировали новую разновидность коронавируса

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новую мутацию COVID-19, которой дали обозначение 501.V2.

Об этом 18 декабря сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что новую разновидность коронавируса подтвердили генетики ЮАР.

Мхизе указал, что вторая волна пандемии в стране связана с этим типом COVID-19.

"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", – написал министр. Он также подчеркнул важность придерживания всех правил карантина.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Добавим, в ЮАР по состоянию на 18 декабря зафиксировали 901 538 случаев коронавируса. Эта страна находится на 18-м месте (сразу за Украиной) по общему числу заболевших.

Данные по COVID-19 на 18 декабря worldometers.info

Погибли от коронавируса уже 24,285 жителей ЮАР. Побороли инфекцию 783 818.

Динамика случаев, зафиксированных за день worldometers.info

Динамика летальных случаев worldometers.info

Карта распространения коронавируса в мире:

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